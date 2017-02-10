Большая часть утренней секции второго дня Ралли Швеция прошла под знаком доминирования Невилля. Бельгиец выиграл за рулем Hyundai два спецучастка, сразу же перехватив лидерство у Яри-Матти Латвалы и успев довести отрыв от финна в общем зачете до 4,6 секунды, пишет motorsport.com.

Однако на заключительном допучастке секции Тьерри не сумел уберечь свою i20 Coupe WRC от сильного удара в колее, после чего предпочел сбросить скорость, уступив преследователю 8,5 секунды. Это отбросило его на вторую позицию общего зачета, где он уступает Яри-Матти чуть менее четырех секунд.

Куда хуже сложилась первая половина дня для партнеров Невилля по Hyundai – Хейдена Пэддона и Дани Сордо. Если новозеландец растерял время из-за чрезмерной осторожности, вызванной скользкими условиями, то его испанский коллега, поначалу претендовавший на место в тройке, сбросил темп из-за плохого обзора. По итогам секции Сордо занимает седьмое место.

Третью позицию к середине пятницы дня удерживает за собой Крис Мик из Citroen. Его партнер по команде Крейг Брин, дебютирующий за рулем C3 WRC, занимает восьмую позицию. При этом на четвертом допе ирландец повредил передний правый амортизатор.

Заключительный спецучасток секции оказался неожиданно богатым на малоприятные события для экипажей M-Sport. Сперва с неисправностью коробки передач столкнулся Отт Тянак, до того боровшийся за место в тройке. Следом за ним пробил колесо и потерял более минуты Элфин Эванс.

Вынужденный в силу своего положения в личном зачете чемпионата стартовать первым и открывать припорошенную снегом трассу Себастьен Ожье ожидаемо растерял время. На первом же утреннем спецучастке француз скатился с пятой строчки «абсолюта» на восьмую, однако неприятности Тянака и других участников Ралли Швеция позволили ему отыграть сразу четыре позиции. Сейчас Себ занимает четвертое место.

До конца дня участников гонки ждут еще четыре скоростных участка.

Положение после СУ4