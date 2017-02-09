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Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне

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Российская бегунья Мария Савинова-Фарносова решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 метров и дисквалифицирована на четыре года нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS.

Срок действия дисквалификации исчисляется 24 августа 2015 года. Спортсменка лишается всех наград, завоеванных в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года, в том числе - золотой медали беге на 800 м Олимпийских игр-2012 в Лондоне, отмечает "Интерфакс".

"На основании четких доказательств, в том числе фактических данных биологического паспорта, Мария Савинова-Фарносова уличена в употреблении допинга в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года и соответственно виновной в нарушении правил IAAF", - говорится в решении CAS.

В ноябре 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала Международной федерации легкой атлетики (IAAF) пожизненно дисквалифицировать пятерых российских легкоатлетов, четырех тренеров и одного врача. В списке фигурировала Савинова-Фарносова, а также Екатерина Поистогова, завоевавшая в Лондоне-2012 бронзовую медаль в забеге на 800 метров, отмечает newsru.com.

Также в том списке значатся Анастасия Баздырева, Кристина Угарова, Татьяна Мязина, Владимир Мохнев, Владимир Казарин, Алексей Мельников, Виктор Чегин и врач сборной России по легкой атлетике Сергей Португалов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАcasiaafwadaдопингМария Савинова-Фарносова
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