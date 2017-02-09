Таллинн закупит для крупных спортивных центров дефибрилляторы

Дававшие объяснения директор холла Елена Глебова и руководитель службы безопасности Прийт Паю доложили, что вчера на хоккейной площадке , на т.н. свободном льду внезапно скончался хоккеист-любитель. По словам руководства «Тондираба», когда спортсмену стало плохо, ему на помощь пришли трое сотрудников ледового холла, которые стали оказывать первую помощь, делая непрямой массаж сердца. До прибытия скорой помощи они общались по телефону с Центром оповещения о тревоге.

Персонал ледового холла обучен приемам оказания первой помощи, обеспечен спортивный центр и соответствующими средствами. Во время массовых мероприятий используются дополнительные силы, включая скорую помощь и сотрудников с медицинским образованием.

По словам Таави Ааса, произошедшее говорит о том, что для всех крупных спортивных сооружений столицы необходимо закупить устройства для реанимации людей.

Как отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, все спортивные центры столицы имеют необходимые средства первой помощи, но, согласно действующим требованиям, дефибриллятор не входит в перечень обязательного оборудования. "Разумеется, наличие дефибрилляторов в спортивных учреждениях позволит быстрее оказывать первую помощь пострадавшему, но и сами спортсмены должны проверять свое здоровье, чтобы не допустить перегрузки организма", - добавил Кылварт.

Столичные власти выражают соболезнования близким и родным покойного.