Павел Иванов: о логике жизни в ХХI веке

По этой жизни путь мой крут:

Во сне и наяву

В масоны даже не берут

За пятую графу.

– Бен Эзоп

Прямо скажем, новостью тут не пахнет – неужто можно было предположить что-то другое? Новость эта появляется в наших СМИ ежегодно. Так что все потуги представить трудности трудоустройства русскоязычного населения широким и разным слоям общества можно было бы вписанием новой статьи в Конституцию: «Основной закон гарантирует трудности при поступлении на работу русскоязычным жителям государства». Жесть, конечно, но читать ежегодно одно и то же тоже надоело.

Я никак не могу понять одного. Если нам всем ежегодно, иногда по несколько раз в год, талдычат, что у нас есть признаки дискриминации по национальному или языковому признаку, почему никто ничего не делает? Почему канцлер права не обращает на это внимание? Ведь по публикациям в СМИ много каких дел возбуждено. Почему никто не обращается самостоятельно к тому же канцлеру?

Громогласно сотрясать воздух нет никакого смысла. Почему политики не призывают конституционную комиссию парламента начать слушания по этому вопросу – и спросить со всех? Почему СМИ не доводят дело до конца? Если на два первых вопроса я однозначного ответа не дам, то на третий – смогу.

Во-первых, что касается эстонских журналистов, им всё равно. Но не потому, что они бессердечные и черствые. Просто тема – не их, они с этими проблемами не сталкиваются и не столкнутся.

Во-вторых, русские СМИ не будут тратить энергию на поиск доказательств, проведения журналистских расследований – себе дороже, можно в черный список какой-нибудь угодить.

Но есть и приятные прецеденты. Недавно эстонские журналисты доказали, что увольнение воспитательницы детского сада произошло по религиозным причинам, а это запрещено. А совсем недавно наша коллега Ирина Каблукова разоблачила откровенную провокацию в сюжете о беременной женщине, якобы уволенной по национальному признаку. Провокаторы не спят! И я в который раз говорю, что мы сами вскармливаем грифов-провокаторов свежатиной про трудности трудоустройства русских.

Интересный эксперимент провел русский портал Delfi. Посетителям предложили самим «огласить весь список» трудностей. И что получилось? На первом месте логичное «недостаточное владение эстонским языком». На втором месте прагматичное «отсутствие связей и знакомств». А вот на третьем месте – нечеловеческое: «предвзятое отношение работодателей».

Если первое исправить можно самому, а второе ты никогда не исправишь, то третью причину может исправить только государство. Хотя напомним, что так думают люди, а не отвечают в опросниках бизнесмены-работодатели. Но дыма без огня не бывает, скажете вы. Я повторю свой чисто гражданский вопрос: если черным по белому написано, что на эстонском рынке труда есть дискриминация по языковому и национальному признаку, что противоречит Конституции и международному праву, то почему никто ничего не предпринимает?

Награды получать приятно. Они украшают человека.

– Н.С. Хрущев

На этой неделе поступила еще одна новость. Опубликован список людей, награжденных высокими государственными наградами. Ну, прямо скажем, новость ежегодная, регулярная. И не оригинальная с точки зрения русскоязычного пользователя инфополя.

Не будем лукавить и признаемся, что первым делом мы с вами считаем в этом списке русскоязычных. Не стал исключением и этот год. Признаемся и в том, что после подсчета лица у нас унылые – почему так мало? Признаемся также, что в ходе бурных дебатов и едких комментариев мы все же приходим к единому мнению: все упирается в тех, кто представляет кандидатов в президентскую канцелярию. И тех же шахтеров могли бы представить работодатель или профсоюз. Признаемся и в том, что, обнаружив причину недостаточного присутствия русскоязычных в списках, мы зарекаемся в следующем году считать их опять.

И еще одна новость попалась мне на глаза по причине абсурдности, не увязывающейся с жизнью в ХХI веке. В районе Кохтла-Ярве Старое Ахтме с декабря прошлого года нет ни одного продуктового магазина, сообщил rus.err.ee. Ближайший – через несколько километров. Автобусное сообщение есть, но, говорят, неудобно для пенсионеров. Вот и нашлись пятеро волонтеров, привозящих продукты питания двадцати пенсионерам района. Местные органы власти заверили волонтеров, что искать помещения для магазина они не намерены, а добровольных желающих открыть свои магазины также нет. И добавили, что с жалобами или просьбами о помощи к ним никто не обращался.

Это из той же серии, что и в истории с награжденными неэстонцами – сами не думаем о нуждающихся, бумажку ждем. А бумажку никто не составляет.

Один из волонтеров сказал журналистам, что если мы все будем сидеть по своим углам, а в середине будет скапливаться грязь, через какое-то время она доберется и до нас. «Если же мы все вместе выйдем из своих углов и будем помогать друг другу, наша собственная жизнь изменится в лучшую сторону». Благодаря такой инициативе можно создавать проектные рабочие места, развивая гражданское общество. А вот за это и наградить можно.