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Центр «Матвейка» ищет подходящее помещение: огромный игровой лабиринт, привезенный из Швеции, пылится на складе

Евгения Зеленская
Евгения Зеленская
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Нарвский центр для детей с ограниченными возможностями, известный под именем «Матвейка» (НКО «Pereprojekt») уже долгое время не может найти подходящее помещение для открытия нового семейного центра. Все дело в том, что на одном из загородных складов лежит огромный игровой лабиринт (на фото), возможно, один из самых больших, существующих на данный момент в Эстонии.

Рита Тернос, руководитель центра «Матвейка» говорит, что лабиринт был куплен по случаю, на личные средства ее старшего сына, с аукциона в Швеции.

Размер лабиринта – 15мх12мх6м.

"Он такой гигантский, что в нем взрослые могут играть вместе с детьми. Когда мой сын поехал в Швецию, чтобы разобрать его и привезти в Эстонию (по условиям аукциона его необходимо было вывести в течение недели), то даже немного заблудился внутри", - улыбается Рита, рассказывая, что неделю лабиринт разбирали, потом заказали фуру и привезли на один из нарвских складов, где в течение месяца им разрешили хранить его бесплатно. Сейчас они оплачивают аренду, но дело даже не в деньгах, а в том, что перспективы найти подходящее помещение, в котором можно было бы установить такое чудо, тают с каждым днем.

"Если мы ничего не найдем в Нарве, то, возможно, рассмотрим и другие города, где можно было бы запустить планируемый семейный центр", - говорит Рита, подчеркивая, что хотелось бы, чтобы такая возможность нового семейного отдыха появилась именно у нарвитян.

Потолок у помещения должен быть около 6 метров, сама высота лабиринта около 7 метров, но верх – декоративный, им, по словам Риты, можно пожертвовать.

"Поскольку выбор небольшой, мы начинаем присматриваться к помещениям с высотой потолков около 5 метров. Если что – немного поменяем высоту, но особенно усердствовать не хотелось бы, потому что главная и самая интересная часть этого комплекса – его трехметровые горки, а ими жертвовать не хочется. Без этих горок лабиринт уже не будет тем, чем он является, пропадет изюминка".

К сожалению, у маклеров, по словам Риты, нет интереса искать помещение для «Матвейки».

"Им долго приходится объяснять, почему мы ищем именно промышленные объекты для детского развлекательного центра. Просто обычные помещения редко бывают с такой высотой потолков", - говорит Рита.

По словам руководителя центра «Матвейка», единственное место, куда они еще не обращались – это горуправа. Но это исключительно потому, что Рита уверена, что подобных площадей у города просто нет.

"Подходящее помещение нашли в торговом центре «Призма», но цена за аренду там неподъемная, это помещение предполагается сдавать в аренду под магазин игрушек, мы бы не против разделить стоимость пополам с магазином, но администрация «Призмы» не хочет, чтобы там было два арендатора", - сетует Рита.

"Мы бы хотели в этом центре установить не только лабиринт, но и искусственный каток, и, возможно, сделать кафе или какой-то уголок для празднования детских дней рождения. Мы смотрели помещение на промышленной территории, но там довольно закрытая территория, со шлагбаумом, и за стеной идет производство, до 17 часов ужасный шум, т.е. опять не получается", - говорит Рита.

По словам Риты Тернос, помещение должно быть с высотой потолков, начиная с 5 метров и с минимальной площадью в 500 квадратных метров. Там должна быть возможность организовать водоснабжение и санузел.

НКО «Pereprojekt» занимается социальной деятельностью, в центре – работа с детьми с особыми потребностями, их социальная и физическая (спортивная) поддержка, а также поддержка родителей таких детей.

"Наше некоммерческое объединение выбрало для себя такую модель деятельности, когда на свою социальную деятельность, существование и развитие организация пытается зарабатывать сама. С каждым годом планы становятся все серьезнее. На сегодня - это открытие общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями со спортивным уклоном. И если при таких планах, требующих больших инвестиций, мы хотим продолжать оказывать социальные услуги детям с ограниченными возможностями бесплатно или с минимальными затратами для семей, то и работать нам для этого нужно больше и расширять спектр наших коммерческих услуг. Именно поэтому мы все же очень надеемся, что найдем подходящее помещение и организуем большой семейный развлекательный центр, который станет неким центром притяжения для нарвитян и гостей города и поможет нам заработать какие-то деньги на содержание будущей школы".

А такая школа – реальность. В феврале совместно с таллиннской организацией «Особый мир» НКО «Pereprojekt» подает документы в Министерство образования.

"Нам много этапов еще предстоит пройти, но есть надежда, что такая школа начнет работу уже в новом ученом году", - делится планами Рита Тернос.

Для тех арендодателей, кто располагает подходящим в описании помещением и готов предоставить его в аренду семейному центру, Рита Тернос с надеждой оставляет контактный номер телефона: 56467088. «Матвейка» готов рассмотреть и подходящие предложения в других городах Ида-Вирумаа.

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Поможем «Матвейке»!

Поможем «Матвейке»!

Рита Тернос и Сергей Середницкий – семья многодетная. Всего детей – пятеро. Старшему, Айвару, 23 года. Младшим, двойняшкам Маше и Макару, чуть больше двух. Между взрослым самостоятельным Айваром, который работает и учится в Англии, и малышами – еще двое: черноглазый красавец второклассник Стюарт и всеобщий любимец, пятилетний Матвей, чьим именем и назван игровой центр для детей с недостатками здоровья. У Матвейки – детский церебральный паралич. Он не может ходить самостоятельно, но в остальном – обычный пятилетний мальчишка. Матвейка и все-все-все

Матвейка и все-все-все

В Нарве, в командировке, когда готовились репортаж и интервью об открытии SOS-деревни, в одном из разговоров прозвучало то ли имя, то ли название «Матвейка». Первая же скупая информация заинтересовала настолько, что уже на следующее утро корреспондент «ДД» открыл стеклянную дверь с вывеской «Matveika» в доме на улице Линда.
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