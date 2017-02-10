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Дмитриев: больше никаких детей-маугли, забытых родителями и из-за халатности

Дмитрий Дмитриев
Дмитрий Дмитриев
член социальной комиссии Рийгикогу, Центристская партия
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В далеком 2011 году нашу маленькую страну потрясла шокирующая история, которая не вписывалась в современные реалии 21 века. В одном из населенных пунктов Эстонии в обычном панельном доме жила многодетная семья: старшему ребенку было 6 лет, младшему не было еще и года. Все бы ничего, если бы не одно «но»: при живых родителях дети были брошены на произвол судьбы - их не воспитывали, ими не занимались. Они жили впроголодь, питаясь из собачьей миски. Дети-маугли, воспитанные собаками.

После того, как эта история стала достоянием общественности благодаря повышенному вниманию СМИ, на политическом уровне встал вопрос о том, как такое могло произойти и почему педиатр или семейный врач не забили тревогу до того, как все вышло из-под контроля. После расследования выяснилось, что семья – такие семьи принято называть неблагополучными – просто не поставила своих детей на учет в больнице. Другими словами, четверо детей вроде бы есть, а вроде бы их нет.

Эта история обнажила целый ряд проблем в системе здравоохранения, которые необходимо было решить раз и навсегда, чтобы избежать повторения ситуации. Но раскачать бюрократическую машину не так уж и просто. Тем не менее, пройдя ряд инстанций, собрав мнения всех специалистов и проанализировав работу системы семейных врачей в разных странах, необходимые поправки были подготовлены и сегодня уже с полной уверенностью можно заявить: каждый рожденный в нашей стране ребенок будет автоматически поставлен на учет к семейному врачу. Больше никаких детей-маугли, забытых родителями и из-за халатности, которых, дети могли недополучить медицинскую помощь.

Еще находясь в оппозиции, Центристская партия неоднократно пыталась обратить внимание на проблемы в системе здравоохранения. Все это время контроль за здоровьем новорожденных был построен лишь на чувстве ответственности его родителей. Да, семейные врачи обязаны следить за развитием малыша, но закон не обязывает родителей приносить чадо на эту самую проверку. В 2015 году центристы даже подготовила законопроект, который бы позволил привязать выплаты по родительской зарплате к походам к врачу. Другими словам, если родители халатно относятся к здоровью ребенка – то никаких выплат. Да, весьма кардинальный шаг, но ведь на кону жизнь маленького человека, только появившегося на свет.

Но что же говорит статистика, есть ли в Эстонии, в э-государстве люди, которые не занесены в список пациентов ни к одному семейному врачу? По данным регистра народонаселения у 7 269 человек нет своего семейного врача. Из них 994 женщины в возрасте от 15-49. Что же касается малышей, то по данным Больничной кассы в 2015 году в нашей стране было зарегистрировано 13 633 новорожденных. 90 малышей на момент рождения не были поставлены на учет к врачу. Из них 25 были занесены в списки в течение месяца, еще 30 новорождённых так и не были учтены семейными врачам на протяжение года. С одной стороны, можно понять родителей: после того, как ребенок появится на свет, бумажная волокита – это последнее, о чем вспоминаешь. Но, с другой стороны, есть семьи из так называемой группы риска (имеющие зависимости или социальные трудности) – рождаясь в такой семье, малыш окажется для врачей в слепой зоне и, если возникнут проблемы со здоровьем, предотвратить развитие более страшных диагнозов будет просто невозможно.

Кто будет назначать семейного врача и как будет работать система?

Здоровые дети – это залог нашего будущего. Набившая оскомину фраза тем не менее как нельзя лучше передает смысл принятых поправок об автоматическом зачислении новорожденных к семейным врачам. Если с первых дней жизни малыш будет получать должный медицинский надзор, то снизится детская смертность, здоровье подрастающего поколения будет крепче, а дети из проблемных семей получат шанс на счастливое детство. Ведь в случае, если во время медицинского осмотра ребенка врач заподозрит что-то неладное, то он имеет право обратиться в социальные службы, которые возьмут семью на поруки.

Действующая до настоящего времени система регистрации новорожденных у семейных врачей требовала от родителей подачи письменного заявления. Нет заявления – у семейного врача отсутствует информация о ребенке. Да, где-то в недрах электронной системы будет значиться, что ребенок родился, но если он не прикреплен к конкретному семейному врачу, то последний просто не сможет найти данные малыша и проследить за его развитием. Эксперты, которые были приобщены к составлению новых поправок, отмечали, что самая большая проблема была связана именно с тем, что информация о новорожденных просто не доходила до нужных людей, а после выписки роженицы у врачей отсутствовало право проверить был ли малыш поставлен на учет и, если нет, зарегистрировать его в списки автоматически.

После изменений законодательных актов новорожденный будет автоматически внесен в список пациентов семейного врача своей матери. Таким образом, новоиспеченным родителям не придется думать ни о какой бумажной волоките в столь особенный день или же, случайно вспомнив, а может и не вспомнив, через месяц, самостоятельно регистрировать ребенка у врача. Система, которая заработает уже в конце февраля – начале марта, позволит также сменить лечащего врача, если родители посчитают это нужным. Для меня, как для члена социальной комиссии Рийгикогу, новый закон – это еще один шаг на пути к тому, чтобы наше здравоохранение стало доступнее и лучше.

По данным Госконтроля бюджет помощи семейного врача в 2016 году составил 100 миллионов евро (бюджет включает все население), а бюджет педиатрии - 21,9 миллионов евро. В дополнение к этому в бюджете больничной кассы бюджет направленных на развитие здоровья мероприятий в области продвижения здорового образа жизни составлял в 2016 году 405 000 евро. В 2015 году на здоровье детей из больничной кассы было потрачено 46,1 миллиона евро, к которым добавляются расходы на услуги учебного консультирования.

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Согласно принятым поправкам к Закону об организации услуг здравоохранения, в будущем все новорожденные дети будут автоматически поставлены на учет к семейному врачу. При этом предоставлять дополнительные заявления родителям не нужно.
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