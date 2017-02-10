Галерея: в Тарту пьяный водитель влетел в чужой сад, в его крови обнаружили почти четыре промилле алкоголя

Представители правоохранительных органов обнаружили машину на улице Пыллу. Она была припаркована у многоквартирного дома, у автомобиля отсутствовала шина.

Внутри находились двое мужчин. На месте водителя сидел 25-летний молодой человек, а на соседнем сиденье - 30-летний. При проверке выяснилось, что оба были в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения водителя составила почти четыре промилле.

Водитель остался невредимым, а его спутнику оказали на месте первую помощь. После этого мужчин доставили в участок для выяснения обстоятельств произошедшего, а потом - в вытрезвитель.

По словам работавших на месте полицейских, автомобиль не проходил технический осмотр, у него не было страховки. Ford отбуксировали на платную парковку. В отношении водителя начали уголовное производство в связи с нахождением за рулем в нетрезвом виде и совершением ДТП.