Пятница, 10. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Пярнуском заливе спасены восемь латвийских рыбаков

BNS
BNS
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На прошлой неделе на льду Пярнуского залива произошло два неприятных инцидента, и спасено было восемь латвийских рыбаков, сообщила представитель латвийской Службы береговой охраны Лива Вейта.

От эстонской полиции поступила просьба предупредить тех, кто отправляется в Эстонию на зимнюю рыбалку, так как переменный ветер и изменения температуры постоянно меняют и состояние льда. Приехавшим из других мест трудно сориентироваться в такой ситуации.

В первом случае рыбаки передвигались по льду на самодельном мотоцикле и санках, а во втором - на снеговом мотоцикле, который провалился под лед.

В 2016 году в Эстонии было спасено семь жителей Латвии, в 2015 году - один человек, а с дрейфующей льдины - еще 54 человека, треть которых была из Латвии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпярнуский заливрыбакиспасатели
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