Турция: Россия знала координаты погибших при авиаударе военных

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушно-космические силы России (ВКС) при нанесении авиаудара руководствовались координатами, переданными Турцией, и "в пределах этих координат турецких военных быть не должно было". "Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место", - говорил он.

По данным турецкого генштаба, военные находились на одних и тех же позициях в течение 10 дней и их координаты были переданы на российскую базу Хмеймим в Сирии и лично российскому военному атташе в Анкаре.

По данным турецкого генштаба, еще 11 военнослужащих получили ранения в результате того же инцидента.

Российские бомбардировщики наносили удары в районе города Эль-Баб, где с конца прошлого года турецкая армия проводит сухопутную операцию.

Утром в четверг российские самолеты поразили здание, в котором находились турецкие военнослужащие, участвующие в операции "Щит Ефрата".

В четверг президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих из-за непреднамеренного авиаудара.

Путин и Эрдоган договорились провести совместное расследование инцидента, а также условились о наращивании координации по военной линии в ходе операции в Сирии против ИГ и других экстремистских организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин при этом сказал Эрдогану, что турецкие военные погибли из-за несогласованности при нанесении ударов по боевикам ИГ.