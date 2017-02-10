10. Февраль 2017 19:33
В Ровенской области на северо-западе Украины женщина нанесла супругу четыре колото-резаные раны, после чего мужчина скончался. Злоумышленница завернула тело в полиэтиленовые пакеты и засунула в кладовку. Известно, что сразу после совершения убийства она оставила детей своей маме и уехала отдыхать в Египет.
По данным правоохранительных органов супруги не жили вместе на протяжении полугода, пишет Аргументы.ру. Женщина с двумя детьми жила на съемной квартире. Также уточняется, что накануне убийства она забрала из сейфа с места работы мужа деньги, точная сумма пока не установлена.
Подозреваемая объявлена в международный розыск.
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