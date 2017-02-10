В Ровенской области на северо-западе Украины женщина нанесла супругу четыре колото-резаные раны, после чего мужчина скончался. Злоумышленница завернула тело в полиэтиленовые пакеты и засунула в кладовку. Известно, что сразу после совершения убийства она оставила детей своей маме и уехала отдыхать в Египет.