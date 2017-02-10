Свободную партию покинули бывший генсек и руководитель сотрудничества в Таллинне

По данным Коммерческого регистра, Миллер и Майдла вступили в партию 15 октября 2014 года и покинули ее в четверг, 9 февраля 2017 года. В то же время, в интервью BNS оба отрицали согласованность своих действий по выходу из партии.

По словам Миллера, он покинул партию, поскольку считает планы Свободной партии выйти на местные выборы осенью этого года в составе избирательных союзов «гарантированным провалом». «Об этом я говорил и в партии — если дело дойдет до этой клоунады, то я ухожу, поскольку не хочу работать в цирке», - сказал Миллер.

Миллер добавил, что его выход из партии с уходом Майдла напрямую не связан. «Но вполне возможно, что это связан с явлением более общего порядка — численность рядов Свободной партии сокращается, и мне как одному из основателей партии горько видеть, что сейчас она просто разваливается, - отметил политик. - Для начала я отдохну немного, поскольку устал от того, что все мои усилия ни к чему не приводят».

Бывший генсек партии Маргус Майдла в интервью BNS объяснил свой уход участием в новом проекте, никак не связанном с политикой. «Я долгое время работал журналистом, пишущим о науке. Один из моих научных проектов достиг фазы, когда предварительная работа уже завершена и пора посвятить ей уже все время. По этой причине я дистанцировался от партии».

Одновременный уход с Миллером Майдла назвал «странным совпадением» и отметил, что узнал о решении Миллера от журналиста. «Мы с Миллером не являемся большими политическими друзьями, мы скорее соперники, и наш уход совсем не был согласованным решением», - добавил Майдла.

Пресс-секретарь партии Эпп Алаталу в интервью BNS выразила удивление решением политиков, отметив, что об их уходе в Свободной партии узнали только из сообщений СМИ.

Комментарий лидера партии Андреса Херкеля агентству BNS в пятницу вечером получить не удалось.

30 января Свободную партию покинул ее бывший руководитель Велло Вяйнсалу.