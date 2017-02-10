На изготовление новых ИД-карточек за 40 млн евро претендуют три фирмы

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента, отметив, что на обнародованное во вторник предложение напечатать документы в формате ID-1 на данный момент откликнулись швейцарская фирма Gemalto A.G и две французские фирмы - Oberthur Technologies S.A. и Safran Identity & Security Morpho.

По результатам тендера Департамент полиции и погранохраны заключит договор о покупке новых ИД-карточек, карточек видов на жительство и цифровых бланков удостоверений личности, а также об оказании услуги их сертификации. Договор будет заключен сроком на пять лет.

«Ранее тендеров на изготовление ИД-карточек не проводилось, поскольку речь идет об очень специфической услуге, связанной с высокими требованиями к уровню безопасности и конфиденциальности, в рамках которой не требуется соблюдать положения Закона о госпоставках. В результате эту услугу Эстонии в течение последних 15 лет предлагал один и тот же партнер. Для изготовления новых ИД-карточек Департамент полиции и погранохраны решил провести тендер с тем, чтобы обеспечить конкуренцию и найти наилучшие решения по изготовлению и выдаче новых ИД-удостоверений», - пояснила BNS руководитель службы госпоставок и и договоров Кайя-Лийза Кадай.

По ее словам, департамент ставит своей целью заключить договор с предприятием, которое будет способно обеспечить безопасность и надежность работы документа по цене, приемлемой для пользователя.

Для проверки соответствия изготовителя документов требованиям, установленным тендером, департамент сформировал комиссию, в которую при необходимости могут быть привлечены и независимые эксперты. В состав комиссии входят представители департамента, центра инфотехнологии и развития МВД, Государственного департамента инфосистем и МВД.

Сейчас у Департамента полиции и погранохраны договор об изготовлении ИД-карточек подписан с фирмой Gemalto AG, срок его действия истекает в конце 2018 года.