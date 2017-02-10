Смотрите: очень необычное предложение портала недвижимости

Бонус заключается в том, что если покупка квартиры будет совершена в рамках кампании, новому собственнику не придется платить коммунальные платежи в течение целого года!

В квартире, благодаря высоким потолкам и умному подходу к дизайну, значительно увеличена полезная площадь.

При входе в квартиру попадаем в просторную прихожую, где слева - туалет и ванная комната. Далее проходим в большую светлую кухню-гостиную - эмоциональный центр квартиры. В гостиной, между прочим, имеется камин.

Из гостиной возможен спуск в подвальное помещение, где сам бог велел оборудовать винный погреб.

Во второй - двухъярусной комнате - светлая и уютная детская. В нижней части - две кровати и письменный стол. Наверху - маленький столик и комод.

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