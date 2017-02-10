По данным PPA, в прошлом году из России в Эстонию въехало девять транспортных средств, на регистрационном номере которых был указан код региона 82. В 2014 году Россия ввела этот код для обозначения Крыма.

Как сообщил Postimees руководитель бюро обеспечения погранбезопасности PPA Прийт Ярвпыльд, условия пересечения внешней границы Евросоюза регулируются Шенгенским пограничным кодексом.

"Все ограничения, в том числе вытекающие из санкций, применяются на внешней границе Евросоюза одинаково. В отношении российских номерных знаков с обозначением крымского региона не введено дополнительных ограничений, поэтому въезд с такими номерами в Эстонию не ограничен", - сказал Ярвпыльд.

У пассажиров тех девяти машин с крымскими номерами, которые попали в Эстонию в прошлом году через внешнюю границу ЕС, были законные основания для въезда в страну, поэтому их въезду не препятствовали.

"На внутренних границах ЕС пограничный контроль не проводится, поэтому неизвестно, сколько машин с крымскими номерами въехало в Эстонию, например, через Финляндию или Латвию", - добавил Ярвпыльд.

Пресс-секретарь МИД Сандра Камилова сообщила Postimees, что допуск машин с Крымскими номерами в Эстонию ни в коем случае не означает того, что Эстония признала законной аннексию Крыма.

"В отношении аннексии Крыма Эстония продолжает твердо придерживаться политики непризнания. Евросоюз был един, вводя санкции и ограничения, и Эстония следует в этом вопросе общим договоренностям", - подчеркнула она.

Код 82 не всегда означает, что машина из Крыма

После аннексии Крыма Россия летом 2014 года начала использовать для обозначения местных транспортных средств код региона 82. Однако не все машины с этим кодом из аннексированного Крыма.

Так, по данным новостного портала Фонтанка, всего в России 1,7 млн транспортных средств с кодом региона 82, в то время как в Крыму всего около 450 000 транспортных средств.

Код Петербурга - 178, однако в конце прошлого года номера этой серии закончились. Предположительно, в Петербурге введут в употребление коды 278 или 778, однако официального решения на этот счет до сих пор нет. До тех пор, пока оно не будет принято, новым питерским машинам временно выдают номерные знаки с указанием крымского региона.