"Я допускаю, что ФСБ или те, кто координируют всю эту операцию, хотели именно такой оценки в мировых СМИ: свалить на хакерское сообщество, которое на самом деле было пиар-проектом "Шалтай-Болтай", некую ответственность, и показать, что мы кого-то там поймали", - сказал Глазастиков в пятницу в интервью "Актуальной камере".

В ноябре-декабре прошлого года под арестом неожиданно оказались не только участники группировки, но и их кураторы из ФСБ, СМИ сразу же обратили внимание, что работа "Шалтая-Болтая" под контролем главной российской спецслужбы удивительным образом совпала с избирательной кампанией в США, в ходе которой тема российских кибератак была одной из главных.

По словам Глазастикова, в России ему грозит тюрьма за публикацию сведений, компрометирующих высокопоставленных российских чиновников, так как за три года работы "Шалтай-Болтай" выложил в открытый доступ несколько десятков гигабайт личной и служебной переписки высокопоставленных российских чиновников.

В России арестованным предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к информации, а двум из них, в том числе куратору из ФСБ — в государственной измене. Александр намерен попросить политическое убежище в Эстонии — он уже написал соответствующее письмо бывшему президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу, но ответа пока не получил.