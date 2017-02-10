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Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По словам одного из основателей проекта "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, который намерен попросить политическое убежище в Эстонии, Россия может попытаться выставить активистов проекта ответственными за атаки на серверы Демократической партии США во время недавней избирательной кампании.

"Я допускаю, что ФСБ или те, кто координируют всю эту операцию, хотели именно такой оценки в мировых СМИ: свалить на хакерское сообщество, которое на самом деле было пиар-проектом "Шалтай-Болтай", некую ответственность, и показать, что мы кого-то там поймали", - сказал Глазастиков в пятницу в интервью "Актуальной камере".

В ноябре-декабре прошлого года под арестом неожиданно оказались не только участники группировки, но и их кураторы из ФСБ, СМИ сразу же обратили внимание, что работа "Шалтая-Болтая" под контролем главной российской спецслужбы удивительным образом совпала с избирательной кампанией в США, в ходе которой тема российских кибератак была одной из главных.

По словам Глазастикова, в России ему грозит тюрьма за публикацию сведений, компрометирующих высокопоставленных российских чиновников, так как за три года работы "Шалтай-Болтай" выложил в открытый доступ несколько десятков гигабайт личной и служебной переписки высокопоставленных российских чиновников.

В России арестованным предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к информации, а двум из них, в том числе куратору из ФСБ — в государственной измене. Александр намерен попросить политическое убежище в Эстонии — он уже написал соответствующее письмо бывшему президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу, но ответа пока не получил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвзломхакерыШалтай-Болтай
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