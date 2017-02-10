На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 началось поздно вечером в пятницу в провинции Суригао, заставив сотни местных жителей покинуть свои дома. Центр землетрясения был расположен в 14 км к северо-западу от столицы провинции Суригао на относительно небольшой глубине 11 километров, сообщил представитель Филиппинского института сейсмологии и вулканологии.

Произошло около сотни подземных толчков, сообщили представители властей. Сейчас в регионе открыты школы и эвакуационные центры, некоторые жители возвращаются в свои поврежденные дома.