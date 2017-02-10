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Юлле Мурманн: сможет ли каждый эстонец сдать тест на эстонский язык?

Юлле Мурманн
Юлле Мурманн
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Желание, чтобы каждый выпускник гимназии сдал экзамен на знание эстонского языка на уровень C1, нереалистично, пишет учитель эстонского языка в Эхтеской гуманитарной гимназии с русским языком обучения Юлле Мурманн.

Я преподаю эстонский язык уже 16 лет и мне очень нравится эта работа.

В начале января ко мне пришел ученик 12 класса из нашей школы, который сдавал экзамен на C1. Он очень хорошо владеет эстонским, но, к сожалению, он набрал 58 пунктов и не получил C1. Было его очень жаль. Возник вопрос, почему же ему не удалось получить высшую категорию.

Во-первых, хочу сказать, что уровень C1 сопоставим с владением родным языком. А во-вторых, экзамен на этот уровень требует совершенно иной способности рассуждать и иного жизненного опыта, нежели тот, который может быть у гимназиста. Я уверена, что каждый эстонец, чьим родным языком является эстонский, не способен идеально сдать этот экзамен.

Сейчас гимназию оканчивают с уровнем B2. Ученики, получающие на экзамене от 70 баллов и больше, смогут справиться в повседневной жизни. Ведь главное, чтобы знание языка помогало ученикам справляться в повседневной жизни. Теперь хотят, чтобы заканчивающий гимназию человек сдавал в будущем экзамен на C1. Конечно, было бы хорошо, если бы к окончанию школы ученики владели эстонским как родным.

Я не против того, что новое правительство рассматривает возможность, чтобы четыре эстонские школы были полностью с русским языком обучения, а их ученики к окончанию гимназии владели эстонским на уровне C1. Но предложить идею очень просто, а реализовать ее должны учителя. Если вся учебная работа будет проходить на русском, а эстонскому будут учить только на уроке эстонского, то тогда выучить язык будет очень трудно. Конечно, есть возможность за счет какого-то другого предмета увеличить количество уроков эстонского языка. Но правильно ли будет уменьшить, например, количество уроков физкультуры, чтобы больше времени уделить изучению государственного языка? Я думаю, что неправильно.

Новое требование вызывает стресс как у учеников, так и у учителей. В школе должно быть спокойно и для того, чтобы учиться, и для того, чтобы преподавать.

По собственному опыту могу сказать, что владение языком часто приходит после учебы, когда люди начинают работать в эстонском коллективе и появляется возможность применить знания языка.

Поэтому давайте лучше останемся на уровне B2. Важно, чтобы ученики смогли реализовать себя в жизни, а с уровнем знания языка B2 это возможно. Не будем создавать дополнительный стресс. Тот, кто захочет, выучит язык и без давления.

В 2013 году Юлле Мурманн выбрали лучшим учителем Таллинна в начальной школе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАуровеньшколаэкзаменэстонскийэстонский язык
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