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Премьер-министр Польши попала в аварию

Rus.Postimees.ee
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Польский премьер Беата Шидло проходит обследование в госпитале после ДТП близ Кракова, сообщил официальный представитель правительства страны. По его словам, в результате происшествия глава совета министров получила ушибы.

По словам официального представителя польского правительства, ДТП произошло в городе Освенцим близ Кракова. В частный автомобиль Шидло врезался лимузин, передает РБК.

В настоящее время глава польского кабинета находится в госпитале, где проходит «рутинные проверки», отметил представитель правительства. «К счастью, ничего серьезного с премьер-министром не произошло», — сказал он.

Беата Шидло возглавила совет министров Польши по результатам выборов, прошедших 25 октября 2015 года. Она представляет партию польских евроскептиков и консерваторов «Право и справедливость». Сейчас ей 53 года.

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