Премьер-министр Польши попала в аварию

По словам официального представителя польского правительства, ДТП произошло в городе Освенцим близ Кракова. В частный автомобиль Шидло врезался лимузин, передает РБК.

В настоящее время глава польского кабинета находится в госпитале, где проходит «рутинные проверки», отметил представитель правительства. «К счастью, ничего серьезного с премьер-министром не произошло», — сказал он.

Беата Шидло возглавила совет министров Польши по результатам выборов, прошедших 25 октября 2015 года. Она представляет партию польских евроскептиков и консерваторов «Право и справедливость». Сейчас ей 53 года.