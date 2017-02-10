Водолазы нашли в озере Каруярв четыре авиабомбы

От водолазной группы ВМС в операции приняли участие восемь членов и водолазный врач, а из центра саперов Спасательного департамента — шесть водолазов. По словам главы водолазной группы ВМС, лейтенанта Прийта Каазикмяэ, поначалу было зафиксировано местонахождение на дне озера напоминающих взрывные устройств объектов, а затем водолазы проверили их.

«В начале операции мы с помощью эхолокатора обследовали дно озера подо льдом и обнаружили четыре авиабомбы», - сказал Каазикмяэ.

По словам главного сапера восточно-эстонской саперной группы саперного центра Спасательного департамента Рагнара Рейльяна, совместная операция прошла успешно и дала новый опыт.

«Мы мало проводили подобных операций в зимнее время. Одной из целей операции и было попрактиковаться в поиске с учетом специфики зимнего периода», - пояснил Рейльян, по словам которого и в дальнейшем планируется обязательно сотрудничать с ВМС.

Водолазы ВМС и спасательного департамента и в прошлые годы сотрудничали на озере Каруярв.

Озеро Каруярв является популярным летним местом отдыха. В советское время оно было полигоном ВВС и поэтому на этой территории до сих пор могут оставаться невзорвавшиеся авиабомбы. Очистка озера от взрывных устройств началась в 2009 году. Вместе с последними находками из него извлекли более полусотни устройств. Спасательный департамент напоминает, что о найденных взрывных устройствах следует немедленно сообщать по номеру 112.