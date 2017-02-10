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Подростки прыгают с крыши и режут руки: игра в самоубийства докатилась до Балтики?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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С крыши здания «Радиотехники» в рижском районе Иманта чуть не сбросились двое подростков. Родители подозревают, что причиной возможной попытки самоубийства могла стать юношеская «интернет-забава» под названием «Синий кит», получившая распространение в России. Программа «Личное дело» Русского вещания LTV7 выяснила, могла ли волна детских самоубийств из России дойти до Латвии.

В прошлое воскресенье парень и девушка оказались в психиатрической больнице. Возможно, они пытались покончить жизнь самоубийством, пишет TVnet.

Мать юноши рассказала «Личному делу», что в минувшее воскресенье, в 15:20, полиция и пожарные задержали в заброшенной высотке административного здания «Радиотехники» в Риге ее 13-летнего сына и 14-летнюю девушку. Оба ребенка были доставлены в психиатрическое отделение Восточной больницы. Возможно, дети пытались покончить жизнь самоубийством - у обоих на руках были многочисленные порезы.

«Встретились два одиночества - мой сын, который считал, что его никто не любит и он никому не нужен. И девочка, которую никто не любит и она никому не нужна. Девочка хотела привлечь внимание родителей. С моей точки зрения, это шантажный, ложный суицид, но со слов моего сына, девочка ступила в воздух и он ее поймал. То есть он ее схватил в прямом смысле и предотвратил ее падение», - рассказывает она.

Бывшее здание «Радиотехники» в Риге пользуется большой популярностью у молодежи. Дети пролезают сквозь забор. Практически все возможные подходы к зданию или заварены, или забиты гвоздями, однако есть свисающие с крыши здания кабели, по которым подростки и забираются внутрь.

Уже в здании «Радиотехники» девушка написала прощальную смс своему отцу. Он незамедлительно приехал в Иманту, поднялся в здание по кабелю. Детей обнраужил на предпоследнем этаже. «Личному делу» удалось поговорить с отцом девушки, но от официальных комментариев он отказался. Говорит, его дочь травили и продолжают травить в соцсетях — теперь уже за неудачную попытку самоубийства.

В свою очередь мать юноши считает, что ее сын мог пойти на такой шаг из-за жестких ограничений в семье.

«В связи с тем, что он попал в плохую компанию, были внесены дисциплинарные ограничения. Мы отбирали у него телефон, компьютер и так далее. И только около недели назад он получил телефон обратно. Исходя из этого, ребенок сделал выводы, что он никому не нужен», - рассказывает женщина.

После произошедшего женщина изучила телефон сына и его компьютер. У нее появились подозрения, что дети были вовлечены в суицидальную игру известную в России, как «Синий кит». Дело в том, что оба подростка переписывались в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях, которые попали к журналистам программы «Личное дело», видно, что дети пересылают друг другу фотографии своих порезанных рук.

О так называемых «группах смерти», которые действуют в соцсетях, стало известно в 2016 году. Российское издание «Новая газета» полагает, что эти группы причастны к смерти 130 детей по всей России. По следам расследования газеты, 15 ноября 2016 года в России был задержан администратор ряда суицидальных сообществ Филлип Будейкин, который обвиняется в доведении до самоубийства как минимум 15 подростков.

Филипп Будейкин, по собственным словам, страдает биполярным расстройством. В детстве его били мать и брат. Своей целью, как говорил сам Будейкин, он поставил «чистку общества от «биомусора» — сатанистов, сектантов».

В латвийской полиции «Личному делу» сообщили, что им ничего не известно о суицидальных группах в соцсетях и отказались от комментариев.

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