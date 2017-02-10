"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", - написал Порошенко в Facebook.

По его словам, во время испытаний было установлено, что "только полсекунды надо, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет".

На фоне вооружения украинской армии власти страны неоднократно заявляли о переходе на стандарты НАТО и проведении учебных стрельб. 10 февраля, представитель Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что Украина на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведет боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". По его словам, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах. Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков.