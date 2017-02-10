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Добавлен комментарий адвоката Сноудена!

Подарок для Трампа: NBC узнал о планах России выдать Сноудена США

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил американский телеканал NBC, отметив, что Трамп ранее называл информатора АНБ "шпионом" и "предателем", который заслуживает казни, пишет "Интерфакс".

Одним из источников является высокопоставленный чиновник США, который проанализировал ряд секретных документов с информацией о российской повестке. Он отмечает, что передача Сноудена является одним из способов "выслужиться" перед Трампом. Второй источник в разведывательном сообществе отмечает, что информация о Сноудене была собрана после инаугурации Трампа.

Сам Сноуден заявил, что слухи о его выдаче доказывают, что он не сотрудничал с российской разведкой. "Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов: все остальные будут бояться, что окажутся следующими", — сообщил он в Twitter.

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, назвал спекуляциями сведения ряда западных СМИ о том, что Москва рассматривает вопрос о выдаче беглого американца Вашингтону "в качестве подарка Трампу".

"У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры - обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное", - сказал он в субботу "Интерфаксу".

"Кому-то в Вашингтоне, США очень хочется, чтобы ни в чем не виновного человека отдали в Соединенные Штаты", - добавил адвокат.

"Эдвард Сноуден живет на территории России абсолютно законно, никаких правил и законов не нарушает, и кто бы ни упражнялся в этих спекуляциях, могу сказать только одно: Россия не имеет никаких малейших оснований для передачи его в США", - заявил Кучерена.

"Россия не торгует людьми и правами человека, хотя американские спецслужбы постоянно пытаются втягивать нас в различные провокации", - сказал он.

Адвокат напомнил, что бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ предоставлен вид на жительство в РФ. "И тот статус, который он сегодня имеет на территории России, позволяет ему пользоваться всеми правами и обязанностями, которые имеют граждане РФ", - подчеркнул Кучерена.

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