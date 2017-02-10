«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

12 февраля в Эстонии прошла необычная премьера: документальный фильм «Тетя Зина» был показан в узком семейном кругу. Порталу Rus.Postimees рассказывает о фильме наша коллега Ирина Каблукова – соавтор ленты. Мы планируем показать фильм 15 февраля, в день, когда в 1989 году из Афганистана были выведены советские войска.

– Расскажи об истории создания этой ленты: как родилась идея уникального документального фильма?

– На самом деле фильм получился чисто случайно. О семье Румянцевых, той трагедии, которая в ней произошла, о тете Зине – Зинаиду Михайловну все называют только так и никак иначе, отсюда и название фильма, – об уникальном классе Михаила Румянцева, который больше 40 лет после окончания школы собирается вместе, я узнала лет семь назад. Слушала рассказы своих ида-вирумааских друзей и поражалась той теплоте, с которой все говорят о тете Зине.

Ровно год назад мне удалось встретиться и записать для еженедельника «День за Днем» интервью с военным врачом Владимиром Сидельниковым, который дружил с Михаилом, ради которого Михаил пошел в кольцо окружения и погиб. Сидельников стал для тети Зины названым сыном. С момента гибели Румянцева прошло 34 года, это случилось 14 февраля 1983 года, и все это время Владимир Олегович по нескольку раз в год приезжает в Силламяэ, к тете Зине.

Так эта история стала мне еще ближе. Я познакомилась и с самой Зинаидой Румянцевой. Потом оказалось, что у россиян есть идея снять фильм о Михаиле и его подвиге. Записать первые интервью с тетей Зиной попросили председателя Союза десантников Эстонии «Свирь» Сергея Иванова – моего давнего друга. Съемки прошли, помог кохтла-ярвеский телеканал Lites. Пробить финансирование проекта в России не удалось, идея того кино приказала долго жить. Тогда-то Сергей и предложил мне попробовать снять этот фильм самим: тете Зине в этом году исполнится 90 лет, имя Румянцева носит улица в Силламяэ, уже появилось поколение силламяэсцев, которые не имеют ни малейшего представления о том, кем был человек, по улице имени которого они ходят...

Сергей предложил, я согласилась. Оба мы на тот момент не имели ни малейшего представления о том, как делаются документальные фильмы. У Сергея было четкое понимание, о чем именно мы должны рассказать: фильм должен быть о матери, которая родила и воспитала сына-героя и стала матерью всем близким людям. О человеке, который не озлобился и не сломался от свалившегося на него горя. Она любит всех и рада всем. Никогда не жалуется и не стонет. Знает все обо всех своих «детях». И это не пафос: десятилетия, в течение которых друзья ее сына остаются рядом с ней, – тому доказательство.

Моей задачей было попытаться собрать все воедино, выстроить в рассказ, который будет понятен не только тем, кто живет внутри этой истории, но и тем, кто услышит о ней впервые. Тут помогало то, что в журналистике я все-таки двадцать лет и кое-чему, надеюсь, за это время научилась. Я просмотрела первые интервью, и мне показалось правильным продолжить в том же духе: Иванов – не журналист, но он живет тетей Зиной, ему понятно то, что пережил Михаил, что пережили близкие Михаилу люди. Он блестяще вел разговоры, которые нельзя даже называть интервью, отчего фильм и получился таким живым.

Параллельно я начала читать какие-то пособия по созданию документального кино, смотреть фильмы в Интернете. Понимала, что ничего не понимаю, но все как-то благоволило созданию нашего фильма. Нам удалось снять немало материала, а главное, к моменту начала монтажа у нас в команде появился человек, для которого кино – это жизнь, который умеет его делать и смог мягко, тактично, не меняя авторского замысла, удержать нас в рамках канонов создания документальных фильмов. Это – Николай Алхазов. Я уверена, что наше кино вообще состоялось по двум причинам. Мы – я и Сергей – не снимали кино, а проживали его. Николай оформил прожитое нами в киноисторию.

– Сложно ли было работать с людьми, которые снимались в этой ленте? Все-таки речь идет о страшной семейной трагедии – то есть о том, о чем говорить на камеру, может быть, сложнее всего.

– Совсем не сложно. Во-первых, все те люди, которые находятся рядом с тетей Зиной, сама тетя Зина – очень добрые, светлые и теплые. Они не отталкивают никого, кто приходит к ним без фиги в кармане. Мне много раз рассказывали, что эта компания с годами только прирастает. Людей тянет погреться у того тепла, которое излучает тетя Зина, ее семья: сестра - тетя Тамара, племянница с сыном, одноклассники, Сидельников. Попадая туда, ты уже и сам не хочешь уходить. А, во-вторых, как я уже сказала, все разговоры с героями вел Сергей, который давно свой для этих людей, он помогает тете Зине, приходит на могилу Михаила в памятные дни. Он задавал вопросы, которые мы специально не обсуждали заранее: просто спрашивал о том, что хотел узнать сам.

Большую часть съемок я стояла за камерой, старалась раствориться за ней, чтобы не мешать разговору людей, знающих и понимающих друг друга. Потом, просматривая отснятый материал, я выбирала те бусинки, которые нанизывались на ниточку повествования. Добавлю, что песни «Кукушка» и «Дойдем» нам подарили для использования в фильме их авторы Евгений Рогов из нарвской группы «Абсолют-2» и Эдуард Конт. Оформление диска придумала и выполнила Анна Базюкин.

– Понятно, что для семьи самой тети Зины этот фильм очень важен. Как по-твоему, почему такие фильмы важны для нас всех, кого трагедии афганцев, может быть, и не коснулись? О чем этот фильм лично для тебя?

– Я уверена, что эта история сегодня нужна многим, не только тем, кто прошел Афганистан, не только матерям, потерявшим сыновей или просто пережившим два тяжелейших для любой матери года, пока ее сын служил в армии. Эта история в целом – о добре, о дружбе, о верности и о матери, как символе любви и тепла. Наш фильм уникален не только своей историей, он хорош тем, что он не придуман и не поставлен. Мы не делали никаких дополнительных декораций, постановочных подсъемок. Камера снимала саму жизнь. По этой же причине мы в итоге отказались и от закадрового голоса – тут ничего дополнять и объяснять не нужно.

Мне кажется, что кино стоит посмотреть всем, вне зависимости от того, как они относятся к Советскому Союзу, или к армии. Оно о том, что доброе сердце способно любить, даже если оно разбито. Оно о маме.