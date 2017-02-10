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В Турции назначена дата конституционного референдума. Эрдоган обратился к гражданам страны через Twitter

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В Турции назначена дата референдума по поправкам в конституцию, которые могут даровать нынешнему лидеру страны Реджепу Тайипу Эрдогану почти неограниченную власть на срок до 2029 года. Плебисцит пройдет 16 апреля, сообщил глава Центризбиркома Турции Сади Гювен.

Одобренный парламентом законопроект был подписан Эрдоганом накануне, и президент обратился к гражданам через Twitter. Издание Turkish Minute отмечает, что ранее турецкий лидер неоднократно называл Twitter и другие соцсети угрозой обществу и отличным механизмом для тиражирования лжи. Однако после попытки путча летом прошлого года власти плотно занялись соцсетями, пишет Newsru.com.

Накануне Эрдоган опубликовал в своем аккаунте серию твитов с призывами к нации объединиться, самый популярный из которых набрал около 15 тысяч ретвитов. "Я говорю "да" единой нации, единому флагу, единой стране и единому государству", - сообщил президент, которому успех референдума сулит возможность продления полномочий на 12 лет.

В предыдущие годы на фоне общественных протестов Эрдоган призывал "выкорчевать" Twitter, а в марте 2014 года добился ограничения доступа к соцсети для жителей страны. Сейчас же число подписчиков его аккаунта приближается к 10 миллионам человек. 

О предстоящем пересмотре конституции Эрдоган объявил после провалившейся попытки государственного переворота летом прошлого года. Тогда, кстати, он тоже прибегнул к помощи соцсетей и гаджетов: экстренное обращение к нации транслировалось с его смартфона с помощью приложения FaceTime.

Со времени переворота силовые ведомства страны сообщили о налаживании кооперации с соцсетями, включая Twitter, Facebook, YouTube, а также с руководством национальных и международных интернет-провайдеров. По данным МВД, за последние шесть месяцев было допрошено более 3,7 тысячи пользователей соцсетей, более 1600 после этого было задержано.

Новые полномочия старого лидера

В парламенте закон об изменениях в конституцию из 18 пунктов был одобрен с минимальным преимуществом - всего в девять голосов. Оппозиция указывала, что закон почти полностью устраняет систему сдерживаний и противовесов, наделяя Эрдогана колоссальными полномочиями и устраняя должность премьер-министра. В 2014 году, когда Эрдоган стал президентом страны, эта должность была во многом церемониальной. Однако Эрдоган стал использовать личную популярность для построения новой системы власти.

Проект изменений в основной закон предполагает введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году. Поправки серьезно расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента. Это означает, что Эрдоган сможет оставаться у власти до 2029 года.

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