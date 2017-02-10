В Турции назначена дата конституционного референдума. Эрдоган обратился к гражданам страны через Twitter

Одобренный парламентом законопроект был подписан Эрдоганом накануне, и президент обратился к гражданам через Twitter. Издание Turkish Minute отмечает, что ранее турецкий лидер неоднократно называл Twitter и другие соцсети угрозой обществу и отличным механизмом для тиражирования лжи. Однако после попытки путча летом прошлого года власти плотно занялись соцсетями, пишет Newsru.com.

Накануне Эрдоган опубликовал в своем аккаунте серию твитов с призывами к нации объединиться, самый популярный из которых набрал около 15 тысяч ретвитов. "Я говорю "да" единой нации, единому флагу, единой стране и единому государству", - сообщил президент, которому успех референдума сулит возможность продления полномочий на 12 лет.

В предыдущие годы на фоне общественных протестов Эрдоган призывал "выкорчевать" Twitter, а в марте 2014 года добился ограничения доступа к соцсети для жителей страны. Сейчас же число подписчиков его аккаунта приближается к 10 миллионам человек.

О предстоящем пересмотре конституции Эрдоган объявил после провалившейся попытки государственного переворота летом прошлого года. Тогда, кстати, он тоже прибегнул к помощи соцсетей и гаджетов: экстренное обращение к нации транслировалось с его смартфона с помощью приложения FaceTime.

Со времени переворота силовые ведомства страны сообщили о налаживании кооперации с соцсетями, включая Twitter, Facebook, YouTube, а также с руководством национальных и международных интернет-провайдеров. По данным МВД, за последние шесть месяцев было допрошено более 3,7 тысячи пользователей соцсетей, более 1600 после этого было задержано.

Новые полномочия старого лидера

В парламенте закон об изменениях в конституцию из 18 пунктов был одобрен с минимальным преимуществом - всего в девять голосов. Оппозиция указывала, что закон почти полностью устраняет систему сдерживаний и противовесов, наделяя Эрдогана колоссальными полномочиями и устраняя должность премьер-министра. В 2014 году, когда Эрдоган стал президентом страны, эта должность была во многом церемониальной. Однако Эрдоган стал использовать личную популярность для построения новой системы власти.

Проект изменений в основной закон предполагает введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году. Поправки серьезно расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента. Это означает, что Эрдоган сможет оставаться у власти до 2029 года.