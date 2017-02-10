В Таллинне пройдет акция против пушных ферм

«Мы два года назад передали в Рийгикогу меморандум и петицию с 10 000 подписям, - сказала глава Loomus Кадри Таперсон. - В течение двух лет мы приняли участие в различных круглых столах и встречах, звонили, писали, проводили кампании, занимались информационной работой, а прежде всего — ждали. Мы уже называем этот период политическим экспериментом. В то же время, затянувшийся процесс принятия решения позволил всем обдумать это вопрос. Какое бы решение комиссия в ближайшие дни ни сообщила общественности, страдания животных волнуют уже стольких людей, что этот поезд уже не остановить. Прислушивающиеся к совести политики могут принять только одно решение, другого варианта больше нет».

За два года запрет пушных ферм поддержали все действующие в Эстонии организации защиты животных, а также почти 70 предприятий разных секторов. Международная петиция собрала около 38 000 подписей. Запрет публично поддерживают известные актеры, музыканты, писатели, врачи, журналисты, модельеры и зоологи. Дискуссию приветствовал ряд международных организаций в области защиты животных, в том числе самая популярная зоозащитная организация мира PETA и легендарный гитарист Queen Брайан Мэй со своей благотворительной организацией Save Me.

Согласно проведенному недавно фирмой Kantar Emor исследованию, 69 процентов населения Эстонии не поддерживает разведение и убийство животных на фермах с целью получения меха.

«Пушное хозяйство — это жестокий бизнес, которому нет никакого этического оправдания, - сказала пресс-секретарь Loomade Nimel Анита Юрсон. - Мы надеемся, что члены комиссии по сельской жизни будут руководствоваться отзывчивостью и справедливостью, а не коммерческими интересами узкой группы. Это выбор между постсоветским равнодушием и европейскими ценностями. Также стоит подумать о том, какой сигнал мы подаем другим странам. Тем более, что в этом году Эстония станет председателем ЕС».

Пушные фермы полностью запретили Англия, Северная Ирландия, Австрия, Хорватия, Нидерланды, Македония, Бразилия, Босния и Герцеговина, Словения, федеративные земли Германии Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн, а также крупнейший регион Бельгии Валлония. Пушные фермы частично запретили Швейцария, Дания, Швеция, Новая Зеландия и США. Запрет пушных ферм особенно актуален в текущей политике в Бельгии, Германии и Чехии.