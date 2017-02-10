Картина дня: мощное землетрясение на Филиппинах, опрос в сауне, половина жителей Эстонии внесены в регистр наказаний

Ночное землетрясение

Мощное ночное землетрясение произошло на юге Филиппин. Погибли по разным оценкам, от 6 до 15 человек, ранены более 120, повреждены и обесточены жилые дома и аэропорт. Читать далее...

Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии

Светлана Пчельникова – художник, меценат, бизнес-леди, россиянка, живущая в нашей стране с 2009 года. Читать далее...

Меньше штрафов в будущем

Правительство поддержало реформу в области производства о проступке, которая позволит в будущем штрафовать меньше людей и эффективнее влиять на тех, кто совершает серьезные правонарушения. Читать далее...

Опрос в сауне

Сауна - отличное место, чтобы честно обсудить все вопросы. Журналисты передачи Reporter пригласили в сауну жителей Нарвы, чтобы поговорить с ними об эстонском языке и его изучении в Ида-Вирумаа. Смотреть видео...

Премьер-министр Польши попала в аварию

Польский премьер Беата Шидло проходит обследование в госпитале после ДТП близ Кракова, сообщил официальный представитель правительства страны. Читать далее...

Подарок Трампу

Разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу. Читать далее...