Бывший замглавы генштаба Украины умер на рабочем месте

По его словам, 11 февраля Воробьев провел совещание. «Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет — ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце», — цитирует слова Бирюкова РБК.

«Он [Геннадий Воробьев] провел в АТО много больше, чем многие и многие», — отметил советник президента.

В комментариях к посту в социальной сети Бирюков также подтвердил, что Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.

Геннадий Воробьев родился 25 июня 1961 года в городе Ахалкалаки в Грузии.

С 2009 года он занимал пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, а в 2014 году был назначен на должность первого заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил, отмечает телеканал «112 Украина».

В мае прошлого года Воробьева назначили на должность исполняющего обязанности начальника Национального университета обороны Украины, его представил министр обороны Украины Степан Полторак, говорится на сайте телеканала.

Также генерал-полковник был награжден орденами Богдана Хмельницкого третьей степени, «За мужество» третьей степени, а также многими медалями и отличиями Минобороны Украины и других силовых структур страны.