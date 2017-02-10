Смотрим красивые фото: изысканный парижский облик старого сарая

Переступая порог этого элегантного лофта в Новом Орлеане, который, кстати, был переоборудован из старого сарая, вы словно перемещаетесь в романтический Париж.
Фото: pufikhomes.com
Каждый предмет декора здесь обладает особым шармом и изысканностью.
Фото:pufikhomes.com
А как великолепно смотрятся необработанные кирпичные стены, напоминая, что это все-таки - американский интерьер. Очень оригинально и красиво!
Фото: pufikhomes.com
Очень много потрясающих фотографий смотрим ЗДЕСЬ, имея, правда в виду, что этот интересный сайт нашел их на американском портале House Beautiful.