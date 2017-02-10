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График: смотрите, при обучение в каких автошколах больше шансов получить водительские права с первого раза

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Статистика Департамента шоссейных дорог показывает, что каждый второй сдающий экзамен по вождению проваливает первую попытку. Postimees составил обзор, при обучении в какой школе по вождению больше всего шансов с первой попытки получить водительские права. Обзор охватывает крупные автошколы, в которых минимум полсотни сдающих экзамены. 

В прошлом году Департамент шоссейных дорог провел 29 529 экзаменов по вождению на B-категорию и с первого раза сдали 13 330 человек или 46 процентов из всех кандидатов на получение водительских прав, сообщает департамент.

Департамент советует при выборе автошколы учитывать не только цены, но и другие критерии, например, процент удачного прохождения госэкзамена по вождению.

Руководитель экзаменационного отделения Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза рекомендует тщательно изучить сайт автошколы, а также поспрашивает у знакомых или в соцсетях и посмотреть обзоры в СМИ, чтобы найти самый подходящий вариант. Опираться только на низкую цену — не самая лучшая идея, по мнению Ванамыйза. 

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