График: смотрите, при обучение в каких автошколах больше шансов получить водительские права с первого раза

В прошлом году Департамент шоссейных дорог провел 29 529 экзаменов по вождению на B-категорию и с первого раза сдали 13 330 человек или 46 процентов из всех кандидатов на получение водительских прав, сообщает департамент.

Департамент советует при выборе автошколы учитывать не только цены, но и другие критерии, например, процент удачного прохождения госэкзамена по вождению.

Руководитель экзаменационного отделения Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза рекомендует тщательно изучить сайт автошколы, а также поспрашивает у знакомых или в соцсетях и посмотреть обзоры в СМИ, чтобы найти самый подходящий вариант. Опираться только на низкую цену — не самая лучшая идея, по мнению Ванамыйза.