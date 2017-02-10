Скандал в США: в колледже раздавали валентинки с изображением Гитлера (фото)

Мало того, на валентике было написано признание в любви с антисемитским подтекстом: "Моя любовь пылает к тебе, как 6000 тысяч евреев". Об этом пишет Mignews со ссылкой на издание Daily Mail.

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Антисемитская открытка быстро разлетелась по всему интернету. А после публикации фотографии в адрес колледжа поступило множество жалоб.

В свою очередь правозащитные организации призвали учебное заведение исключить того студента, который стал инициатором данной идеи. Также правозащитники призвали руководство колледжа извиниться за инцидент.