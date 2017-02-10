Источник: в деле хакеров «Шалтай-Болтай» один потерпевший

"На данный момент следствием признан потерпевшим сотрудник Сбербанка России Евгений Кисляков, который и обратился с заявлением о взломе его электронной почты", - сказал источник. По его словам, данное преступление было совершено зимой - весной 2016 года. "В деле пока только этот эпизод. В преступлении обвиняются Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, следствие проверяет причастность арестованных хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников. "На данный момент обвиняемым инкриминируется только взлом почты сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова. Но следствием проверяется их причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, в частности, замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко", - добавил источник.

Собеседник отметил, что интернет-переписка Прокопенко была взломана хакерами в 2015 году. "Сейчас собирается доказательная база о причастности к этому группы "Шалтай- Болтай. Прокопенко может быть признан потерпевшим по этому уголовному делу", - сказал он.

Лефортовский суд Москвы в ноябре прошлого года санкционировал арест предполагаемого лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева и его двух возможных сообщников - Александра Филинова и Константина Теплякова. Они содержатся в СИЗО "Лефортово". Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в государственной измене. Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что хакеры не связаны с расследованием в отношении сотрудников ФСБ.