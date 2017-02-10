Только для избранных: многие не попадут в 1 классы частных школ

«В последние три года мы отказались от тестирования детей. Сестры-братья зачисляются автоматически, а остальные свободные места заполняются с помощью розыгрыша», - говорит директор школы Rocca al Mare Хейти Пакк.

Школа Rocca al Mare откроет осенью три первых класса с 20 учениками. По словам директора школы, к ним поступило 220 заявлений, то есть на одно место претендует 11 детей. Мальчиков и девочек берут наравне и мальчиков среди кандидатов меньше (102). В сравнении с предыдущими годами конкуренция остается более или менее неизменной.

«Audentes обычно каждый год открывала два параллельных класса, но, поскольку в последние годы число заявлений растет, несколько лет открываются в исключительном порядке три параллели», - говорит завуч начальной школы Audentes Карин Паэ.

По словам завуча, количество заявление в последние годы резко увеличилось и в прошлом году конкуренция была одной из крупнейших в истории школы. В связи с изменениями Закона о частной школе, в сравнение с прошлым годом повысится плата за учебу, поэтому в этом году ожидают снижения количества заявлений. Но не смотря на изменения, Паэ говорит, что школа все равно будет открывать три параллели.

«Для того, чтобы учитель мог сделать уроки захватывающими, разносторонними и насыщенными, в один класс берем до 20 учеников», - говорит Паэ. Если в элитной школе среди абитуриентов больше девочек, чем мальчиков, в Audentes ситуация противоположная.

Частная школа не организует тесты, дети проходят собеседования, в ходе которых оценивается их готовность к школе. Педагог Audentes говорит, что собеседование абсолютно дружелюбно по отношению к ребенку: не спрашивают факты о происходящих событиях в Эстонии или других странах мира, не отдается предпочтение и знаниям иностранных языков и не смотрится за быстротой выполнения различных заданий. После оценки готовности к школе проводится семейная беседа, в которой участвуют ребенок, его родители и представители школы.