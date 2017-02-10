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Эстонская шпажистка Юлия Беляева выиграла этап Кубка мира в Италии

Rus.Postimees.ee
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В итальянском Леньяно В индивидуальном турнире Кубка мира по фехтованию на шпагах победу над француженкой Лорен Ремби одержала Юлия Беляева со счетом 12:8, сообщает Postimees.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвыигрышкубок мираюлия беляева
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