Эстонская шпажистка Юлия Беляева выиграла этап Кубка мира в Италии
В итальянском Леньяно В индивидуальном турнире Кубка мира по фехтованию на шпагах победу над француженкой Лорен Ремби одержала Юлия Беляева со счетом 12:8, сообщает Postimees.
В итальянском Леньяно В индивидуальном турнире Кубка мира по фехтованию на шпагах победу над француженкой Лорен Ремби одержала Юлия Беляева со счетом 12:8, сообщает Postimees.
Он проживал в Эстонии с 1997 года
Сейчас в регистр наказаний внесена почти половина жителей Эстонии!
Какая песня вам нравится?
ПОРТАЛ KODU.POSTIMEES ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ЭСТОНИИ
«Судьба забастовки – в руках медиков»
«Флаг НАТО и центр киберзащиты в Эстонии стоят гораздо больше!»
«Отказ от 60х40 в обмен на категорию C1 – слишком сложный процесс»
Добавлен комментарий адвоката Сноудена!
Есть погибшие, более сотни человек ранены
Работающие на ETV+ люди способны создавать качественный продукт, и эстонское государство должно определиться, нужен ему этот продукт или нет, считает журналист Вячеслав Иванов.
Все чиновники оправдывают чрезмерную любовь к дорогим гостиничным номерам одинаково, пишет колумнист Андрус Карнау в Postimees, и случай с Ильвесом – не исключение.
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость