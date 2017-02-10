Предприятия оборонной промышленности Эстонии надеются с помощью США увеличить экспорт до 25 млн евро

Если в 2015 году оборот экспорта оборонной промышленности Эстонии был 13 миллионов евро, то к 2019 году этот показатель хотят увеличить до 25 миллионов, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру». Сейчас на рынке экспорта насчитывается 25 активных предприятий оборонной промышленности.

«Наша задача, как Министерства обороны, помочь открыть двери для партнеров по экспорту, поскольку оборонная промышленность — очень закрытый мир, поэтому существует явная необходимость поддержки государства, чтобы создавать контакты и заключать договоры», - говорит министр обороны Маргус Цахкна.

Например, США интересуется разработанным в Эстонии беспилотным транспортным средством для военных целей.

По словам представителя эстонской оборонной компании Milrem, выход на американский рынок будет означать инвестиции в размере десятков миллионов евро.