Фото: сборная России победила шведов в Еврохоккейтуре

Встреча, прошедшая в Гетеборге, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу сборной России, три гола в составе россиян провел Кирилл Капризов, один - Максим Карпов.

Ранее в тот же день команда Чехии разгромила сборную Финляндии (7:1).

Сборная России возглавляет турнирную таблицу "Шведских игр", в ее активе 6 очков. У команд Швеции и Чехии по 3 очка, Финляндия очков не набрала. В общей таблице Еврохоккейтура-2016/17, с учетом прошедших "Кубка Карьяла" и "Кубка Первого канала" также лидирует Россия - 21 очко. На втором месте идет Чехия (12), на третьем - Швеция (9), на четвертом - Финляндия (6).

В третьем туре "Шведских игр" Россия в воскресенье сыграет с Чехией, а Швеция - с Финляндией.