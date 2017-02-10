Многие учителя не знают своих прав: решение проблемы видят в коллективном договоре

Каждый четвертый учитель в Эстонии не знает свои трудовые права: об этом говорится в исследовании, заказанном Министерством образования. Во многих школах труд педагогов до сих пор оплачивается по старой системе на основе часов. Учителя считают ее непрозрачной, а также сетуют на слишком запутанные должностные инструкции, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".