Неприязнь россиян к НАТО достигла рекордных значений

Лишь 3 процента опрошенных россиян заявили, что рассматривают НАТО в качестве союзника, а 20 процентов относятся к альянсу нейтрально. Остальные участники опроса ответили, что не имеют мнения на этот счет, передает Newsru.com.

Как отмечают эксперты Gallup, враждебное отношение к НАТО также можно наблюдать в странах, находящихся в "российской сфере влияния". Так, НАТО считают угрозой 54 процента граждан Белоруссии (на 19 процентов больше, чем было четырьмя годами ранее) и больше трети украинцев.

Тот факт, что негативное отношение к НАТО растет на Украине, в компании объяснили тем, что население этой страны устало от продолжающегося конфликта на юго-востоке, а также от экономического упадка и роста преступности. "Конца боевым действиям не видно, и украинцы теряют уверенность в том, что НАТО способно помочь решить их проблемы", - говорится в докладе.

"Учитывая российскую военную активность в регионе и тот факт, что многие европейские страны ждут поддержки от США и НАТО, приверженность Соединенных Штатов к сохранению альянса сейчас критически важна. Если США покинут НАТО, Россия выиграет, поскольку у альянса не будет ресурсов для противостояния военной и политической экспансии РФ. Это также нанесет удар по отношениям США с европейскими союзниками", - подытожили эксперты.