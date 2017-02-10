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14 февраля уже близко: узнайте, сколько стоит доставка роз на дом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Близится день влюбленных, и многие, желая удивить своего спутника, собираются обратиться в службы доставки цветов. 

Postimees выяснил, сколько стоит доставка среднего букета в 25 красных роз в пределах Таллинна.

Поскольку 14 февраля у доставщиков цветов будет много работы, во многие места лучше обращаться с заказом днем ранее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень влюбленныхдоставкарозы
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