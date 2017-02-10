Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

Отвечает ведущий сотрудник бюро Департамента полиции и погранохраны по профилактике и расследованию правонарушений Кальмер Тикерпе:

Если говорить коротко, то виновным является водитель, из-за которого произошло ДТП. Не обязательно это тот, кто врезался в машину сзади. Столкновения происходят по очень разным причинам, и не всегда стороны могут договориться между собой. В таких случаях необходимо обратиться в полицию, которая должна выяснить, почему и по чьей вине произошла авария.

Как правило, водитель, совершивший наезд сзади, виновен тогда, когда он не соблюдал необходимую дистанцию, либо невнимательно следил за движением или выбрал неподходящую скорость. Однако бывают инциденты, когда едущий впереди автомобиль не оставляет другой возможности тому, кто следует за ним.

Правда, бывают и столкновения, которые совершаются специально, но такие инциденты все же редки.

ДТП с участием нескольких машин обычно более сложные. В таких ситуациях разумно позвонить по номеру 112 и попросить помощи у полиции.