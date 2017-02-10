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Пьяный водитель без прав устроил беспредел в центре Таллинна, поехав против движения

BNS
BNS
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В субботу днем пьяный мужчина без прав центре Таллинна поехал по дороге с односторонним движением в неправильном направлении и спровоцировал ДТП.

Инцидент произошел в 14.10 в Таллинне на перекрестке улицы Реймани и Нарвского шоссе.

31-летний мужчина, не имеющий водительских прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mazda 121, поехал в неправильном направлении по улице Реймани в сторону Нарвского шоссе и совершил поворот влево, который в этом месте не предусмотрен. В результате запрещенного маневра водитель врезался в Audi A4 Avant, за рулем которого находился 50-летний мужчина. После столкновения Mazda протаранила столб.

Скорая доставила водителя Mazda в Северо-эстонскую региональную больницу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавариядтппьяный водитель
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