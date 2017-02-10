Выяснилось, в какой стране живут самые счастливые люди

В Латвии 45% жителей чувствуют себя счастливыми, а 4 процента - очень счастливыми, показывают данные опроса, проведенного в ноябре прошлого года в 62 странах.

В Литве счастливыми себя чувствуют 54 процента жителей .

Результаты опроса показывают, что самые счастливые люди живут на Филиппинах, в Панаме и Китае, где доля счастливых и очень счастливых людей составляет 82, 82 и 81 процент соответственно.

Самые несчастные люди живут в Ираке (38 процента жителей чувствуют себя несчастными), Нигерии (30 процентов), Ливане (26 процентов), Гане (25 процентов) и Румынии (23 процента).