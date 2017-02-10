Проблеме нехватки медсестер в Эстонии нашли простое решение

До этого практику медсестер в больницах оплачивали высшие учебные заведения.

Но в конце прошлого года Министерство социальных дел совместно с Министерством образования и науки заключили договор с Союзом больниц, Таллиннской и Тартуской высшими школами здравоохранения, Союзом медсестер и объединением акушерок. Согласно договору, расходы на практику теперь будут нести сами больницы.

"Та сумма, которая останется у ВУЗов, позволит увеличить прием на сестринскую специальность", - объяснила ведущий специалист отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Маарья Кернер.

Всего в программе обучения медсестер в Таллиннской и Тартуской высших школах здравоохранения в 2017 году предусмотрено 462 места. На специальность акушерки в этом году примут 53, а в следующем - 55 студентов. "В 2016 году количество мест на основную специальность не превысило 400, поэтому сейчас благодаря договору произошел значительный рост", - заметила Кернер.