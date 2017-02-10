Новые подробности смертельного ДТП в Мустамяэ: предполагаемому виновнику 19 лет

Около 11 часов патрульные полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции задержали предполагаемого водителя. Полицейские проверили район, в котором произошло ДТП, и парковки у квартирных домов и обнаружили у одного из домов по Вильде теэ поврежденный автомобиль BMW, которым пользуется 19-летний молодой человек.

У него есть первичные права на управление транспортным средством. Сейчас есть основание полагать, что этот молодой человек был вчера за рулем автомобиля и участвовал в ДТП. Он доставлен для дачи показаний в отделение полиции.

Вчера вечером, около 22.20 в Таллинне у дома по адресу Сютисте-теэ, 44, произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Неизвестный автомобиль, сбивший женщину, скрылся с места происшествия.

По первоначальным данным, 60-летняя женщина и ее дочь переходили вместе с собакой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома по адресу Сютисте-теэ, 44. Неизвестный автомобиль темного цвета наехал на одну из женщин и собаку и уехал с места ДТП.

По словам свидетеля, машина ехала со стороны перекрестка Сютисте-теэ и Тервизе-теэ в сторону улицы Кескусе. Скорая помощь доставила 60-летнюю женщину с места происшествия в больнцу, где она скончалась в результате полученных травм. Собака погибла на месте.