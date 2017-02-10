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Добавлены фото с места происшествия!

В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили резню: трое ранены, один в очень тяжелом состоянии

Елизавета Фомина
Елизавета Фомина
репортер
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В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на находившихся там трех человек, сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.

После нападения мужчины скрылись с места происшествия. Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых у находящегося на улице Раатузе магазина. Одного из задержанных - 22-летнего мужчину ранее наказывали за преступление против личности. Второй подозреваемый - 20-летний мужчина - ранее не наказывался в уголовном порядке. Оба подозреваемых в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому их сначала направили в вытрезвитель.

В результате нападения пострадали две молодые женщины 23 и 30 лет. Третьего пострадавшего - 25-летнего мужчину - увезли в тяжелом состоянии в Клинику Тартуского университета.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

/ Юрген Пуйстая / Kanal 2

/ Юрген Пуйстая / Kanal 2

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