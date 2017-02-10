В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили резню: трое ранены, один в очень тяжелом состоянии

После нападения мужчины скрылись с места происшествия. Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых у находящегося на улице Раатузе магазина. Одного из задержанных - 22-летнего мужчину ранее наказывали за преступление против личности. Второй подозреваемый - 20-летний мужчина - ранее не наказывался в уголовном порядке. Оба подозреваемых в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому их сначала направили в вытрезвитель.

В результате нападения пострадали две молодые женщины 23 и 30 лет. Третьего пострадавшего - 25-летнего мужчину - увезли в тяжелом состоянии в Клинику Тартуского университета.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

/ Юрген Пуйстая / Kanal 2