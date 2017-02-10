Обвиняемый в пособничестве терроризму таллиннец надеется на справедливое судебное решение

Дело таллиннцев, обвиняемых в пособничестве терроризму, Коллегия Госсуда рассмотрит в феврале

Коллегия Государственного суда по уголовным делам в полном составе приступит к рассмотрению дела обвиняемых в оказании поддержки террористам двух жителей Таллинна в феврале следующего года, сообщает Rus.err.ee.

Таллиннский окружной суд смягчил приговор за поддержку терроризма

Таллиннский окружной суд частично аннулировал вынесенный Харьюским уездным судом приговор обвиняемым в поддержке терроризма Рамилю Халилову и Роману Манько и смягчил назначенные за передачу денег наказания.

Признанные виновными в пособничестве терроризму таллиннцы настаивают на оправдании

Адвокаты признанных Харьюским уездным судом виновными в поддержке исламского терроризма двух жителей Таллинна настаивают в окружном суде на оправдании своих подзащитных, пишет rus.err.ee.

Сегодня суд вынесет решение по делу о пособничестве терроризму

Харьюский уездный суд сегодня намерен огласить приговор двум таллиннцам, обвиняемых в оказании поддержки исламскому терроризму, передает Rus.err.

Прокурор требует до 9 лет тюрьмы для обвиняемых в пособничестве терроризму

Сегодня в Харьюском уездном суде проходит последнее заседание по делу, в рамках которого двух жителей Таллинна - Романа Манько и Рамиля Халилова - обвиняют в пособничестве терроризму, передает Rus.ERR.

Подозреваемые в поддержке исламского терроризма жители Таллинна предстанут перед судом в ноябре

Во второй половине ноября Харьюский уездный суд начнет рассматривать уголовное дело, в рамках которого двум жителям Таллинна предъявлены обвинения в поддержке исламского терроризма.