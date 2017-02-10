Изменявший жене бизнесмен требует от Uber 45 миллионов евро компенсации

По словам бизнесмена, он только один раз вошел в приложение Uber под своим аккаунтом через iPhone жены, а после вышел из своего профиля, но Uber продолжал присылать сообщения на телефон жены по поводу его поездок, сообщает Postimees со ссылкой на «Би-би-си».

Передвижения мужа вызвали у жены подозрения и в конечном итоге привели к разводу. «Мой клиент стал жертвой ошибки в приложении. Эта ошибка стала причиной проблем в его личной жизни», - говорит адвокат мужчины Давид-Андре Дармон.

Проблема, от которой пострадал французский бизнесмен, была устранена в декабре при обновлении приложения.