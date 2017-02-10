Галерея: Отт Тянак занял второе место на

От победителя соревнований - финского гонщика Toyota Яри-Матти Латвала - он отстал на 29,2 секунды, пишет портал Rus.err.

Третье место досталось партнеру Тянака по команде, действующему чемпиону мира Себастьяну Ожье, который проиграл победителю 59 секунд.

Последний раз Латвала побеждал на этапах чемпионата мира по ралли почти год назад - это произошло на "Ралли Мексики".

После ухода Volkswagen из чемпионата мира по авторалли Яри-Матти Латвала подписал контракт с командой Toyota.

После двух этапов чемпионата мира Латвала лидирует в общем зачете, набрав 43 очка, далее расположились Ожье (40) и Тянак (33).