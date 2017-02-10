Картина дня: смертельное ДТП в Мустамяэ и резня в Тарту

Трагедия в Мустамяэ

Вчера вечером, около 22.20 в Таллинне у дома по адресу Сютисте-теэ, 44, произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Неизвестный автомобиль, сбивший женщину, скрылся с места происшествия и был найден полицией сегодня около 11 часов дня. Читать далее... С подробностями смертельного ДТП можно ознакомиться здесь...

Резня в Тарту

В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на находившихся там трех человек. Читать далее...

В Германии избрали нового президента

Новым, 12-м по счету президентом ФРГ в воскресенье, 12 февраля, избран 61-летний экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Читать далее...

Проблеме нехватки медсестер нашли решение

Сейчас в Эстонии не хватает около 4000 медсестер. Одним из главных препятствий до этого была проблема с местами проведения практики. Теперь государство нашло способ решить этот вопрос. Читать далее...

Жители Эстонии теперь могут ездить в Белоруссию без визы

С воскресенья, 12 февраля, в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, в том числе Эстонии. Постановление касается только тех туристов, которые прибывают в Белоруссию через Национальный аэропорт Минска. Читать далее...