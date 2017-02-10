Возмущенный читатель: почему в магазинах перестали маркировать безлактозные продукты?

«В Stockmann больше не маркируют безлактозную продукцию и работник зала сказал, что они не обязаны больше это делать. Почему так? Раньше ценники были оранжевые, синие или с какой-либо пометкой, которой обозначались безлактозные продукты, теперь их нет и искать товары так тяжело», - пишет в редакцию читатель.

Читатель говорит, что у его матери непереносимость лактозы и раньше в магазинах можно было легко найти подходящие товары, не читая каждую этикетку. Теперь же приходится тщательно изучать состав каждого продукта.

Менеджер по маркетингу Stockmann Мари Виллем говорит, что действительно пару лет назад в их магазине использовалась система обозначения безлактозных продуктов, а также маркировались товары без глютена, сахара и соли. Но в связи с некоторыми изменениями в законодательстве, такая система, по ее словам, не является целесообразной.

Виллем сказала, что все аллергены указаны на упаковках, в случае товаров без упаковок обозначение осталось: «Мы ищем современное решение, как сделать информацию о продуктах более доступной для покупателей. Пока дополнительную информацию можно спросить обслуживающего клиентов персонала и советуем, перед покупкой, тщательно изучить информацию на упаковке, на которой, согласно законодательству, все аллергены должны быть указаны, а также состав и ценность продукта».

В большинстве магазинов все-таки сохранилось обозначение безлактозных продуктов. Например, в Kaubamaja, Selver, Rimi и Coop.