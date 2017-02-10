В Эстонии спасатели быстрее помогут пользователям Android-смартфонов, чем владельцам iPhone

Тем, кто беспокоятся о своей безопасности, лучше при выборе телефона отдавать предпочтение Android-смартфонам, поскольку к их владельцам быстрее на помощь прибудут спасатели.

Прошлым летом Эстонский центр тревоги внедрил более точное позиционирование звонящего на номер 112 со смартфона. Это позволяет диспетчеру Центра тревоги лучше и быстрее определять местоположение нуждающегося в помощи, а скорой помощи, спасателям и полиции – быстрее прибывать на место происшествия. Теперь Центр тревоги в большинстве случаев может определять местоположения звонящего с телефона с радиусом до 50 метров, а в некоторых случаях до 2-3 метров.

По словам директора Центра тревоги Яанека Лаева, на сегодняшний день с помощью нового приложения местоположение звонящих отслеживается в 35 процентах случаев звонков с мобильного телефона. Чем точнее диспетчеры Центра тревоги могут определить местонахождение звонящего, тем быстрее человеку будет оказана помощь, поскольку не придется тратить время на разъяснения, где именно находится нуждающийся в помощи.

К сожалению, местоположение пользователей iPhone не так просто определить. По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, невозможность точно определить местонахождения может стоить даже жизни человеку: «Это проблема не только Эстонии, но и всей Европы, и ее решением занимаются».